Зеленский предписал послу Грузии покинуть Украину из-за ситуации с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД взывать посла Грузии и выразить ему решительный протест из-за ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили.

В своем Telegram-канале лидер киевского режима уточнил, что грузинский посол должен будет покинуть страну в течение 48 часов. Украина со своей стороны, добавил Зеленский, готова оказать Саакашвили должное лечение и уход.

На это уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что «такие таблетки есть только у Зеленского».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Саакашвили впервые за долгое время появился в зале суда — на онлайн-заседании по делу о жестоком разгоне акций протеста в 2007-м. Грузинские СМИ больше уделяли внимания не тому, что экс-президент сказал, а тому, как он выглядит, обращая внимание на его худобу.