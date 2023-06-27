«Была на адском стрессе»: дочь Заворотнюк вышла на связь после долгого отсутствия

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 312 0

Дочь Заворотнюк вышла на связь после долгого отсутствия и сообщила, что находилась в стрессовом состоянии

«Была на адском стрессе»: дочь Заворотнюк вышла на связь после долгого отсутствия

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Девушка пропала из поля зрения интернет-пользователей на два дня. Что могло стрястись с ней?

Дочка звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк — Анна — призналась, что в последние дни находилась в стрессовом состоянии. Девушка пропала из поля зрения публики на все выходные. Объявилась в социальной сети лишь в минувший понедельник. Скрывать свое эмоциональное состояние она не стала.

«Была на адском стрессе, я думаю, как и многие. Уезжала за городом, сейчас вернулась обратно. В общем, интересные выдались выходные, что сказать. Но, слава Богу, что все хорошо закончилось», — сообщила Анна.

Сейчас девушка находится в Москве. В столице она пробудет еще какое-то время, хочет повидаться с друзьями и знакомыми, а после вновь отправится за город. Вместе с тем уточнять, что именно ее встревожило, Анна не стала. Возможно, что причиной могла послужить обстановка в столице 24 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком телевизионном сериале появится Анастасия Заворотнюк.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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