Крупнейший аэропорт Израиля стал местом протестов из-за судебной реформы

Крупнейший израильский аэропорт Бен-Гурион пал перед напором манифестантов. Воздушную гавань захватили несколько тысяч протестующих против судебной реформы, по которой премьер-министр и правительство существенно расширят свои полномочия.

Израильтяне уже полгода пытаются уговорить правительство отказаться от нее. Держать оборону в аэропорту манифестанты хотят до победного. Они заявили, что не покинут аэропорт, пока их требования не будут выполнены.

В ответ силовики попытались вытеснить протестующих из здания, но без особого успеха. Задержаны больше десяти человек, но оставшиеся продолжают удерживать здание аэропорта.