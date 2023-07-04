Крупнейший аэропорт Израиля стал местом протестов из-за судебной реформы

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Воздушную гавань захватили несколько тысяч человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

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Крупнейший израильский аэропорт Бен-Гурион пал перед напором манифестантов. Воздушную гавань захватили несколько тысяч протестующих против судебной реформы, по которой премьер-министр и правительство существенно расширят свои полномочия.

Израильтяне уже полгода пытаются уговорить правительство отказаться от нее. Держать оборону в аэропорту манифестанты хотят до победного. Они заявили, что не покинут аэропорт, пока их требования не будут выполнены.

В ответ силовики попытались вытеснить протестующих из здания, но без особого успеха. Задержаны больше десяти человек, но оставшиеся продолжают удерживать здание аэропорта.

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