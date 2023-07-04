Амурскую федерацию ММА исключили из Союза смешанных единоборств России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Союз ММА РФ исключил Амурскую федерацию после смерти подростка на соревновании

Амурскую федерацию ММА исключили из Союза смешанных единоборств России

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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С чем связано такое решение?

Союз смешанных единоборств России исключил из своего состава Амурскую федерацию ММА. Причиной такого решения, которое подписал президент союза Федор Емельяненко, стала гибель 16-летнего подростка на соревнованиях в Белогорске на открытом кубке по боям смешанного стиля.

ЧП произошло в начале июня. После удара ногой в голову несовершеннолетний потерял сознание, а позже скончался в реанимации. В отношении руководителя Амурской федерации ММА завели уголовное дело. По данным следствия, он допустил к бою несовершеннолетних спортсменов без открытых боксерских шлемов. В результате чего произошла трагедия.

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