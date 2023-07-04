«Именно здесь я родился»: SHAMAN устроит большое летнее шоу в Новомосковске

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 33 0

Певец SHAMAN устроит большое летнее шоу в Новомосковске 30 июля

«Именно здесь я родился»: SHAMAN устроит большое летнее шоу в Новомосковске

Фото: Петров Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам артиста, это будет уникальный концерт на родной земле.

Певец SHAMAN в рамках гастрольного тура «Я русский» устроит большое летнее шоу в Новомосковске уже 30 июля. Артист подарит землякам праздник на самой большой площадке города.

Специальным гостем музыкального вечера станет знаменитый танцовщик Сергей Полунин. Ректор Академии хореографии Севастополя покажет свой танец под всенародно известный хит певца в живом исполнении.

Помимо этого, публику ждет премьера новых песен и особая постановка концерта.

По словам SHAMAN, это будет уникальный концерт, так как в Тульской области артист вырос и захотел связать свою жизнь с творчеством.

«Именно здесь я когда-то родился, впервые взял в руки микрофон и запел. Весь Новомосковск следил за началом моей карьеры, болел и поддерживал на всевозможных конкурсах и телешоу. И таким образом я хочу сказать всем спасибо», — говорит музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец SHAMAN раскрыл свою главную мечту.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
89.33
0.95 97.26
1.24
Время перемен: четыре знака зодиака круто изменят жизнь во второй половин...

Последние новости

1:57
Время перемен: четыре знака зодиака круто изменят жизнь во второй половине года
1:35
«Близкие молятся»: выпавшего из окна сына Михаила Ефремова готовят к операции
1:23
«Моя любовь»: Седокова трогательно поздравила мужа на фоне слухов о расставании
1:22
Находка для забывчивых: что такое трекер для поиска вещей и как он работает
1:10
В Москве открылась «Российская креативная неделя»
1:02
«Мы не должны»: Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках выросла до тысячи квадратных метров
«Все решится в ближайшие сутки»: кардиолог оценил шансы на восстановление Митты
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео