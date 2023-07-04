«Именно здесь я родился»: SHAMAN устроит большое летнее шоу в Новомосковске

По словам артиста, это будет уникальный концерт на родной земле.

Певец SHAMAN в рамках гастрольного тура «Я русский» устроит большое летнее шоу в Новомосковске уже 30 июля. Артист подарит землякам праздник на самой большой площадке города.

Специальным гостем музыкального вечера станет знаменитый танцовщик Сергей Полунин. Ректор Академии хореографии Севастополя покажет свой танец под всенародно известный хит певца в живом исполнении.

Помимо этого, публику ждет премьера новых песен и особая постановка концерта.

По словам SHAMAN, это будет уникальный концерт, так как в Тульской области артист вырос и захотел связать свою жизнь с творчеством.

«Именно здесь я когда-то родился, впервые взял в руки микрофон и запел. Весь Новомосковск следил за началом моей карьеры, болел и поддерживал на всевозможных конкурсах и телешоу. И таким образом я хочу сказать всем спасибо», — говорит музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец SHAMAN раскрыл свою главную мечту.