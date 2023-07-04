Площадь пожара на фабрике в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

Показатель больше предыдущего более чем в два раза.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Площадь пожара на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках выросла до 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

Прежде площадь возгорания оценивалась в тысячу квадратных метров. На месте ЧП работают сотрдуники МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в здании бывшей фабрики, где произошел пожар, хранятся лакокрасочные материалы.

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