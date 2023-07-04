В Екатеринбурге подросток полез за мячом и получил смертельный удар током

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Полина Долгова
Полина Долгова 47 0

В Екатеринбурге от удара током погиб подросток, еще один получил травму

В Екатеринбурге подросток полез за мячом и получил смертельный удар током

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Пострадал и друг мальчика, он находится в больнице.

В Екатеринбурге несовершеннолетний погиб от удара током. Инцидент произошел из-за неосмотрительности, мальчик полез за мячом на трансформаторную подстанцию, его друг также получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как стало известно, в правоохранительные органы поступила информация о том, что у дома на улице Советской в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током, из-за которого скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых добавил, что пострадавшему 15-летнему юноше оказывается экстренная медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 81-летняя бабушка из Краснодара заказала убийство полицейского.

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