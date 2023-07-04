«Не хватает»: МакSим впервые вышла на связь после отмены тура и пожаловалась на плохое самочувствие

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 519 0

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие из-за отсутствия отношений

«Не хватает»: МакSим впервые вышла на связь после отмены тура и пожаловалась на плохое самочувствие

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Исполнительница хита «Знаешь ли ты» заявила о проблемах со здоровьем. С чем они связаны?

Певица МакSим несколько месяцев избегала публичной жизни и не давала комментариев после того, как отменила концертный тур «Я буду жить!». Последние концерты давались артистке очень тяжело — после затяжной болезни певица сильно изменилась внешне. Также она не смогла достойно исполнить свои хиты, чем вызвала бурную реакцию поклонников и даже критику.

Но певица все-таки решила прервать молчание и пообщалась с поклонниками в блоге. По словам артистки, она серьезно начала заниматься здоровьем, однако ее самочувствие оставляет желать лучшего.

Звезда откровенно призналась, что одна из причин недомогания — это отсутствие отношений.

«Сердце свободно. Уже чувствую, что мне не хватает близкого человека рядом», — поделилась МакSим.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» была вынуждена признать, что не оценила свои возможности после болезни. Она взяла на себя слишком много туров и ответственности.

Певица отметила, что ее организм нуждается в восстановлении. Подробности недуга артистка раскрывать не стала, но обнадежила фанатов, что продолжит тур по России в октябре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МакSим заподозрили в беременности из-за широкой одежды.

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