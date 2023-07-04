Не уехать от ответственности: как Минтранс планирует наказывать лихачей на самокатах

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Минтранс РФ планирует включить в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Саша Легкий; 5-tv.ru

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Сейчас в КоАП прописано наказание только для велосипедистов и других участников дорожного движения.

Лихачи на самокатах не скроются от штрафов. Минтранс намерен прописать наказание отдельно в КоАП. При этом сами штрафы для нарушителей на средствах индивидуальной мобильности предлагают приравнять к автомобильным.

Так, например, за превышение скорости дважды придется отдать пять тысяч рублей, а если поймают в нетрезвом виде, оштрафуют на 30 тысяч.

Сейчас в кодексе прописано наказание только для велосипедистов и других лиц — участников дорожного движения. Формулировка, по мнению экспертов, слишком расплывчатая, что позволяет самокатчикам уходить от штрафов. В любом случае максимальное наказание, которое им грозит, — это максимум полторы тысячи рублей.

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