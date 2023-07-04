Украина отключила линию электропередачи, снабжавшую Запорожскую АЭС

Украинская сторона отключила Днепропетровскую линию электропередачи, снабжавшую Запорожскую АЭС. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сегодня в 1:07 <…> они [Украина] берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — подчеркнул управленец.

В пресс-службе Эксплуатирующей организации ЗАЭС отметили, что в настоящий момент электроснабжение производится через резервные трансформаторы. Никаких нарушений условий безопасной эксплуатации не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.