Хотят сменить замки: комиссия Минкульта Украины вновь приехала в Лавру

Чиновникам пытаются объяснить, что никакого законного права на имущество обители они не имеют.

Прямо сейчас монахи и верующие пытаются помешать комиссии Минкультуры Украины опечатать корпуса Лавры. Чиновникам объясняют, что никакого законного права на имущество обители они не имеют.

Тем не менее, Минкультуры планирует сменить замки и полностью перекрыть доступ пока в три здания. Ранее Киев официально потребовал освободить все помещения Лавры до 4 июля. Предполагается, что после этого власти заселят туда раскольников из ПЦУ.