Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнялось в заявлении, все произошло во время планового учебного полета. В настоящий момент ведутся поиски воздушного судна. Детали происшествия уточняются.