Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае
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В настоящий момент ведутся поиски воздушного судна.
Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнялось в заявлении, все произошло во время планового учебного полета.
В настоящий момент ведутся поиски воздушного судна. Детали происшествия уточняются.
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