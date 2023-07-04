Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнялось в заявлении, все произошло во время планового учебного полета.

В настоящий момент ведутся поиски воздушного судна. Детали происшествия уточняются.