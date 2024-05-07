Националисты терпят одно поражение за другим.

ВСУ получают серьезный урон от атак российских дронов. Британское агентство Reuters выпустило большой сюжет о проблемах украинской армии.

Там жалуются на критическую нехватку снарядов и боеприпасов. Сложную задачу для них представляет и ремонт техники — нет запасных частей, западные гаубицы приходится разбирать на детали.

И, по большому счету, из трех битых единиц делать одну. Не нравится боевикам Владимира Зеленского и российская система радиоэлектронной борьбы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.