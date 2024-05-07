Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем и со своей школьной учительницей Верой Гуревич, которые были приглашены на церемонию.

Рошаль в первую очередь отметил прекрасную физическую форму главы государства, который без малейших признаков одышки быстрым шагом прошел по коридорам и лестницам Кремля. Также знаменитый детский врач поздравил Путина со вступлением в должность и преподнес ему в подарок свою книгу.

«Я вам маленький подарочек принес — книжечку, называется „Мимоходом“. Это зарисовки мои философские, и стихи есть про любовь разные», — сказал Рошаль.

Президент, в свою очередь, поблагодарил 91-летнего хирурга за подарок.

Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Следом президент тепло принял свою школьную учительницу Веру Гуревич. Путин обнял ее и преподнес цветы. Пожилая женщина растрогалась и призналась, что едва сдерживает слезы.

Известно, что Гуревич была классным руководителем Путина в средней школе. Российский лидер не раз отмечал влияние педагога на него и говорил, что до сих пор с ней общается.

Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина состоялась 7 мая. По традиции перед торжественной частью он проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца. В присутствии глав обеих палат парламента и председателя Конституционного суда Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента он официально вступил в должность главы государства.

На инаугурацию были приглашены главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. Всего в залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тысячи гостей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда у Путина запланирована поездка после инаугурации.