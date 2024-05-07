Политики, звезды спорта и культуры: кто посетил инаугурацию Владимира Путина
Большинство считает событие очень важным, влияющим на укрепление государства.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru
Среди приглашенных в Кремле сегодня представители религиозных конфессий, звезды спорта и культуры, чиновники и политики. Первыми впечатлениями они поделились с «Известиями».
«Волнительно, торжественно, державно, эмоционально! Супер!» — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Он нас нацеливает последнее десятилетие, на то, что мы должны быть суверенными, мы должны быть сильными, мы должны быть уважаемыми в мире. Закон сильных: сам себя не уважаешь, уважать никто не будет. И конечно, колоссальная ответственность, которую на себя принял, в очередной раз. Все что мы услышали, надо всем работать, делать свое дело, каждый на своем месте, максимально хорошо», — отметил депутат Госдумы, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов.
«Сегодня наш президент России вступил в должность — это очень важное событие в любом государстве. Это, конечно, внутреннее укрепление, то, что сейчас происходит в нашей стране, — это идет, конечно, специальная военная операция, это все непросто, сложно, но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, поддержал его политику, и мы как избиратели видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а опирается на свой народ. В этом есть залог всех наших успехов и побед», — подчеркнула олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.
Ранее 5-tv.ru передавал главные тезисы инаугурационной речи Владимира Путина.
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