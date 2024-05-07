«Мы радуемся»: ректор МГУ Садовничий назвал инаугурацию Путина важным событием

Впереди главу государства ждет работа и новые планы, которые необходимо реализовать перед избирателем.

Инаугурация президента России Владимира Путина — важное событие в жизни страны. Глава государства прошел и трудный, и славный путь к своей победе, а впереди ждет работа. Об этом заявил ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий эксклюзивно 5-tv.ru.

«Владимир Владимирович прошел и трудный путь, и славный путь к своей победе. И впереди работа, впереди наши новые планы, впереди надо выполнить то, что мы обещали избирателем, я был доверенным лицом. Но впереди работа, и главное, мы радуемся празднику», — сказал он.

Садовничий также выразил надежду, что новый состав правительства России продолжит работу в области науки. По его словам, много было сделано и запланировано, даже накануне инаугурации два министра присутствовали в МГУ на обсуждении медицинского образования, эти планы необходимо реализовать.

«Я надеюсь, что новый кабинет министров как приоритет будет поддерживать науку и образование», — подчеркнул Садовничий.

© РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Олимпийская чемпионка, Президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева пришла на церемонию вместе с ученицами Академии художественной гимнастики в «Сириусе». По ее словам, в академии учатся дети, начиная с 3,5 лет. Причем они там занимаются совершенно бесплатно не только художественной гимнастикой, но и учат иностранные языки.

«Это наши маленькие звездочки, которые — я вас уверяю — в будущем будут показывать хорошие результаты, потому что такой академии, как в Сочи, в мире такой академии нет», — подчеркнула она.

Ученицы центра приехали на церемонию в Москву из разных регионов. Гостьи назвали инаугурацию потрясающей, а также отметили торжественность и зрелищность церемонии.

7 мая состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. По традиции перед торжественной частью он проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца. В присутствии глав обеих палат парламента и председателя Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента он официально вступил в должность главы государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла церемония инаугурации Владимира Путина.