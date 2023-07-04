Кириенко поддержал создание саморегулируемой организации блогеров

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поддержал создание саморегулируемой организации (СРО) блогеров на базе Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«СРО позволит блогерам и агентствам-членам АБА защищать свои интересы, создавать единые стандарты и правила», — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече с Сергеем Кириенко также обсуждался вопрос выделенного кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Эта инициатива поможет инфлюенсерам получать налоговые льготы и гранты.

Участники встречи также обратили внимание Сергея Кириенко на то, что налоговые проверки блогеров не должны быть публичными, по крайней мере до выявления нарушения. Таким образом медийная личность сохранит свое лицо и репутацию, которая является также ее социальным капиталом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кириенко дал старт региональному этапу проекта «Лидеры России».