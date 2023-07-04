Этот запах тела: почему 69-летней Успенской не удастся вечно скрывать свою старость

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 5 756 0

Пластический хирург Алексанян: операции не помогут Успенской избавиться от запаха старости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Пожилые люди источают особенные нотки — их можно почувствовать рядом с бабушками и дедушками. Как ни крути, это природа, и от нее убежать не получится.

Певица Любовь Успенская на 70-м году жизни отчаянно пытается омолодиться, однако операции не помогут ей избавиться от главных возрастных атрибутов — походки или запаха старости. Таким мнением с 5-tv.ru поделился доктор медицинских наук, пластический хирург Тигран Алексанян.

По словам эксперта, исполнительница неоднократно заглядывала в хирургический кабинет. Он утверждает, что на счету Успенской круговая подтяжка лица, а также нижняя и верхняя блефаропластика. Но просто пластических операций мало — потом необходимо поддерживать свою красоту.

«Они потом, конечно, кроме этого наблюдаются у косметолога. Там делают разные процедуры, нейростимуляции, аппаратная косметология, которая укрепляет это все: лицо, ткани», — пояснил Алексанян.

Однако, отметил врач, в таком возрасте тело уже редко бывает в тонусе. Люди могут заниматься спортом, но «грудь от этого не поднимается». Мышцы, ткани, кожа, железы — все это разные анатомические структуры, требующие разных подходов.

«Как можно повлиять на запах тела? Это разные вещи», — заметил Алексанян.

В заключение эксперт добавил, что пластические хирурги совместно с эндокринологами могут лишь компенсировать и корректировать внешние данные, чтобы люди публичных профессий долго сохраняли свой шарм. Внутренние процессы, увы, остановить нельзя.

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