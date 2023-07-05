«Была в гостях»: Волочкова встретилась с 17-летней дочерью после скандала

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Полина Долгова
Полина Долгова 44 0

Балерина Анастасия Волочкова помирилась с дочерью после скандала с выпускным

«Была в гостях»: Волочкова встретилась с 17-летней дочерью после скандала

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Девушка приехала в гости к маме в компании молодого человека.

Звезда балета Анастасия Волочкова, судя по всему, наладила отношения со своей единственной дочерью Ариадной. Женщина призналась, что 17-летняя девушка приезжала к ней в гости в сопровождении молодого человека и даже осталась с ночевкой.

«Ариадна живет с молодым человеком, его зовут Евгений. Они, кстати, недавно были у меня в гостях и жили во взрослой спальне уже. Так что люди взрослые. Хотя у Ариши самая большая спальня в доме, но она детская, а она предпочла остановиться во взрослой», — рассказала знаменитость в интервью изданию Woman.ru.

Несмотря на то, что слова балерины звучит по-доброму. Еще недавно звездная мать нелестно отзывалась о девочке, так как та не стала приглашать маму на выпускной из лицея при Высшей школе экономики.

По словам знаменитости, во всем виноват отец девочек Игорь Вдовин, который пагубно повлиял на отношение дочери к матери.

Однако сейчас балерина уже говорит совершенно по-другому и считает, что никакого конфликта якобы и не было.

«Мы не ссорились с моей дочерью никогда! У нас все прекрасно, я балерина, дочь моя прекрасный талантливый человек», — отметила она.

Наследница Волочковой решает, где ей продолжить обучение. На выбор два варианта: либо остаться в России и пойти дальше в ВШЭ, либо улететь во Францию. Ариадна с детства любит эту страну и знает язык.

«Она умница. Не зря говорят: яблочко от яблони… Очень рада, что у нее все получается. А решит она уехать учиться — это ее выбор, я поддержку», — искренне поделилась своими чувствами женщина.

Танцовщица отметила, что в свои 18 лет уже была примой Мариинского театра, у которой не было даже выпускного, а только две балетных пачки белого и черного лебедя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла правду о финансах возможного зятя.

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