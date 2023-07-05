Число погибших после ЧП Каховской ГЭС выросло до 50 человек

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 41 0

В настоящий момент вода покинула почти все затопленные дома. Ведутся восстановительные роботы.

Число погибших после ЧП Каховской ГЭС выросло до 50 человек

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Число погибших после ЧП Каховской ГЭС выросло до 50 человек. В настоящий момент вода покинула почти все затопленные дома. Ведутся восстановительные роботы.

«Найдены еще два тела. Число погибших составило 50», — подчеркнул источник ТАСС в экстренных службах.

Так же уточнялось, что всего в результате подтопления пострадали более 130 человек.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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