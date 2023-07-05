В Крыму по подозрению во взяточничестве задержаны должностные лица

По предварительным данным, руководители УФСИН и СИЗО получили незаконные «вознаграждения» в крупном размере.

В Крыму задержаны первый замначальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, должностные лица подозреваются в получении взяток.

Так, с 2022 года жительница Санкт-Петербурга через свою фирму доставляла некие посылки людям, находящимся в заключении. На договорной основе директор фирмы создала интернет-магазин с товарами для нужд заключенных, а замначальника УФСИН со своими подчиненными получал от нее взятки за то, что товары никто не досматривал.

Подозреваемых задержали в Петербурге и отправили в Симферополь. Свою вину граждане признали. В ходе обысков следователи изъяли предметы и документы, которые будут полезны для органов следствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене.