«Эта часть не выполнена»: Кремль о перспективах продления зерновой сделки

Официальный представитель Кремля поделился взглядом на актуальную ситуацию.

Экспорт российского продовольствия и удобрений не разблокирован, «Россельхозбанк» не подключен к SWIFT, о работе аммиакопровода «Тольятти — Одесса» вообще речи нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И это не весь пакет сорванных обязательств по зерновой сделке. Пока все договоренности не будут выполнены, перспектив ее продления после 17 июля нет, подчеркнул он.

«Остается время, чтобы выполнить часть договоренности, которая касается нашей страны, до сих пор эта часть не выполнена. В настоящий момент, к сожалению, оснований не усматривается для продления сделки. Официальное решение будет объявлено своевременно», — отметил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе нашли новый путь спасения зерновой сделки. Этот шаг, по мнению европейских лидеров, должен убедить Москву продлить соглашение.