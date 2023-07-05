«Эта часть не выполнена»: Кремль о перспективах продления зерновой сделки

Эфирная новость 22 0

Песков заявил, что зерновую сделку не продлят без выполнения всех договоренностей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальный представитель Кремля поделился взглядом на актуальную ситуацию.

Экспорт российского продовольствия и удобрений не разблокирован, «Россельхозбанк» не подключен к SWIFT, о работе аммиакопровода «Тольятти — Одесса» вообще речи нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И это не весь пакет сорванных обязательств по зерновой сделке. Пока все договоренности не будут выполнены, перспектив ее продления после 17 июля нет, подчеркнул он.

«Остается время, чтобы выполнить часть договоренности, которая касается нашей страны, до сих пор эта часть не выполнена. В настоящий момент, к сожалению, оснований не усматривается для продления сделки. Официальное решение будет объявлено своевременно», — отметил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе нашли новый путь спасения зерновой сделки. Этот шаг, по мнению европейских лидеров, должен убедить Москву продлить соглашение.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

19:12
До шести миллионов евро: кто завладеет наследством Юрия Шатунова
19:01
«Эта часть не выполнена»: Кремль о перспективах продления зерновой сделки
18:53
Силы не равны: раскольники захватили еще одну церковь под Киевом
18:46
Снежный ком: Жулин рассказал про роковой укол, чуть не убивший Костомарова
18:34
В Минобороны назвали обескураживающим враньем оценку британского адмирала потерь техники РФ
18:29
Случаи менингококковой инфекции выявлены среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
В Москве шайка педофилов запустила «школу секса» для детей в соцсети
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео