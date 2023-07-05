Ушел 15 лет назад: что сегодня происходит на могиле Михаила Танича

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Могила поэта Михаила Танича выглядит ухоженной спустя 15 после его смерти

Ушел 15 лет назад: что сегодня происходит на могиле Михаила Танича

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Читайте нас в: Дзен Новости

Надгробная скульптура на месте захоронения поэта работы Эрнста Неизвестного в 2010 году вызвала шквал критики.

В сентябре исполнится 100 лет со дня рождения Михаила Танича — создателя группы «Лесоповал», автора многих знаменитых песен звезд российской эстрады. Жизнь поэта оборвалась 17 апреля 2008 года в возрасте 85 лет, а спустя два года на его могиле на Ваганьковском кладбище установили памятник, который до сих пор приводит в ужас многих друзей и поклонников Танича. Как сейчас выглядит скандальный монумент, выяснило издание dni.ru.

Официальное открытие надгробия Танича состоялось 15 сентября 2010 года — в честь 87-летия со дня рождения поэта. Автор композиции — легендарный скульптор Эрнст Неизвестный. Несмотря на это, памятник вызвал шквал критики: «чудовищный», «отвратительный», «неудачный», «китч», «дурновкусие» — какими только эпитетами не награждали работу Неизвестного.

Отлитая из бронзы скульптура представляет собой букет роз, прорастающий через книгу с барельефом поэта. В композицию входит ограда из столбиков в виде патронов, обнесенных колючей проволокой. Они символизируют лагерь заключенных: известно, что Танич провел шесть лет на лесоповале в Пермском крае, будучи осужденным по доносу.

Впрочем, как бы ни критиковали памятник на могиле знаменитого поэта, видно, что за местом захоронения постоянно ухаживают. Как отмечает издание, почтить память Танича приходят его 85-летняя вдова поэтесса Лидия Козлова, дочери Светлана и Инга, внуки Лев и Вениамин.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит могила народного артиста РСФСР Спартака Мишулина, умершего 17 июля 2005 года.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

16:12
«Принципиально важное значение»: о чем Путин говорил с премьером Армении Пашиняном
16:10
Ушел 15 лет назад: что сегодня происходит на могиле Михаила Танича
16:08
По всей строгости закона: суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП
16:02
Доллар превысил 91 рубль впервые с марта прошлого года
16:00
«Физиология неумолима»: почему экс-генпрокурор Украины решил покинуть ряды ВСУ
15:55
Экипаж Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом под Донецком — видео

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Приготовиться к худшему: эти три знака зодиака могут преследовать несчастья в июле
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео