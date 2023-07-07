Певица Юта про русский юмор: «По-серьезному все это перенести довольно сложно»

По мнению заслуженной артистки РФ, чем более человек профессионален, тем более у него циничен юмор.

Люди счастливы, когда чувствуют себя частью коллектива. О русском чувстве юмора певица Юта эксклюзивно порассуждала с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

«Мы же счастливы, когда мы в коллективе, счастливы, когда мы можем быть полезны коллективу», — убеждена Юта.

По мнению певицы, важно уметь балансировать, то есть с одной стороны служить людям, а с другой — не забывать о своих собственных потребностях.

«Когда мы находимся в коллективе, что мы, как правило, делаем, мы все равно сваливаемся в юмор, потому что по-серьезному все это перенести довольно сложно: много людей, много мнений», — считает Юта.

По мнению певицы, русские люди умеют шутить над чем-то страшным, ведь именно юмор помогает им не воспринимать близко к сердцу тяжелые события, которые могут их морально надломить. Более того, как считает Юта, чем более человек профессионален, тем более он цинично шутит в своей сфере. Особенно это касается медицинских сотрудников и военнослужащих.

«Военный коллектив — это же совершенно такая отдельная категория. Представляете, суровые мужики собираются вместе фактически в замкнутом пространстве, то есть посторонних нет. И они друг с другом крутятся постоянно. Там, простите, надо как-то социализироваться и выживать. Только юмор и спасает», — убеждена Юта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта поблагодарила всех уехавших за границу коллег.