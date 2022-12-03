«Воздух стал чище»»: певица Юта поблагодарила всех уехавших за границу коллег

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Артистка, начиная с 2015 года, часто бывает на Донбассе. Сейчас она выступает перед российскими солдатами и мирными жителями и сокращать количество поездок не планирует!

«Воздух стал чище»»: певица Юта поблагодарила всех уехавших за границу коллег

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица Анна Осипова, известная как Юта, раскритиковала всех уехавших за границу артистов после начала спецоперации по защите Донбасса. Но вместе с тем и поблагодарила за их решение. По ее мнению, благодаря таким действиям Россия постепенно очищается от всего ненужного и призрачного, что было на протяжении многих лет.

«Благодарна им за то, что уехали. И когда человек видит откровенно плохие примеры, он начинает иначе ценить то хорошее, что осталось в его стране. Поэтому большое спасибо всем уехавшим. Воздух стал чище», — отметила она в беседе с aif.ru.

Она добавила, благодаря отъезду некоторых несогласных с действиями российских властей, люди в стране постепенно начали ценить все то хорошее, что есть в государстве.

«У наших людей перед глазами должны быть разные артисты с разными примерами проявления гражданской позиции. Каждый из нас на каком-то генном уровне знает, что такое хорошо и что такое плохо», — добавила она.

Вместе с тем певица Юта, начиная с 2015 года, регулярно приезжает с концертами на Донбасс. Она рассказала, что семь лет назад поездка стала для нее переломным моментом. Знаменитость своими глазами увидела, что на самом деле творится.

«Как могу, поддерживаю наших военнослужащих и мирных жителей, которым сейчас очень непросто. Часто бываю в госпиталях и выступаю перед ребятами, которые проходят реабилитацию. За одну поездку мы объезжаем много точек. В день по 2-3 концерта — это нормально», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько уехавшая Земфира сколотила за мини-тур за границей.

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