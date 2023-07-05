«В виде ручейка»: протестующие во Франции могут получить доступ к оружию НАТО

Всего за несколько дней молодежь в стране подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. Почему последствия могут быть серьезнее, чем пожары и разграбленные витрины?

Участники протестов во Франции могут получить оружие НАТО, которое предназначалось Киеву. Об этом предупредил сайт AgoraVox.

В материале отмечается, что во время беспорядков оборот западного оружия может и вовсе выйти из-под контроля. Им могут завладеть протестующие во Франции люди. Авторы допускают такие риски в сложившейся ситуации.

Согласно данным портала, предназначенное для ВСУ оружие уже можно найти на европейских черных рынках. По их оценкам, французы могут пойти дальше поджогов и грабежей и при желании завладеют не только автоматами, но и противотанковыми ракетными комплексами Javelin или противовоздушными Stinger.

«Не примет ли их „обида за убитого сверстника“ форму реальной гражданской войны, о которой так часто говорят? И которая сейчас имела бы подпитку в виде „ручейка“ оружия с Украины, куда это оружие бесконтрольно отправляет НАТО?» — задаются вопросами авторы издания.

По мнению журналистов, на французской земле может начаться настоящая война с «иностранными сообществами».

Прежде стало известно, что французские полицейские застрелили 17-летнего подростка во время проверки. По словам правоохранителей, он отказался выполнять требования. Беспорядки захлестнули несколько городов страны. За несколько дней были сожжены порядка 3,8 тысячи машин, повреждены здания мэрии и других государственных ведомств. На улицы выходят, в большинстве своем, представители молодежи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон прервал молчание по беспорядкам во Франции.