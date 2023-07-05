Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в ангаре с покрышками в Санкт-Петербурге увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 13:00. Тогда площадь распространения огня оценивалась в 400 квадратных метров, затем пожар охватил всю тысячу «квадратов». ЧП был присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте осуществляют работу 79 сотрудников МЧС, для ликвидации огня задействованы 24 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту пожара на складе с покрышками в Санкт-Петербурге начала проверка.