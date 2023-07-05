В Петербурге загорелся ангар с покрышками

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

В Санкт-Петербурге загорелся ангар с покрышками. Площадь возгорания сначала составила 400 квадратных метров, к настоящему времени огонь охватил тысячу «квадратов». Высокие густые клубы черного дыма видно из разных частей Фрунзенского района. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Сообщение о пожаре потупило в экстренные службы около 13:00 5 июля, сообщили в МЧС.

На данный момент известно, что горит готовая продукция на территории предприятия. Пожару был присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте осуществляют работу 25 сотрудников МЧС, для ликвидации огня задействованы пять единиц техники.

Проверка по факту инцидента была начата МЧС, поле ее перехватили в прокуратуре Сант-Петербурга. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что теплоход врезался в пирс в Ярославле.