Звуки природы или рок? Под какую музыку полезнее всего засыпать

Как легко заснуть и проснуться полностью обновленным?

Классическая музыка, «космические» мотивы, а также звуки природы могут способствовать лучшему сну. Об этом сообщила доцент отделения психологического консультирования в Государственном университете просвещения Екатерина Булгакова.

Так, в частности, она рекомендует в конце тяжелого дня расслабляться под «Лунную сонату» Бетховена, «Маленькую ночную серенаду» Моцарта или «космические произведения» Жан-Мишеля Жара, передает NEWS.ru.

Эксперт сообщила, что ночь — это особенный период, когда наше тело самостоятельно перезагружается и восстанавливается. Булгакова советует за час до сна оставить в стороне все гаджеты, выключить компьютер и задернуть шторы, ведь летом утро наступает очень рано.

Психолог отметила, что при выборе музыки для сна стоит выбирать медленные, медитативные мелодии без барабанных вставок, грубых гитарных рифов или же агрессивных рэп-речитативов.

Подойдет как «вечная» классика в исполнении Бетховена, Дебюсси, Моцарта, Чайковского и Рахманинова, так и джаз, «космические» мелодии, вокальный транс, звуки природы. Специалист подчеркнула, что музыкальный фон должен быть мягким и ненавязчивым, чтобы не мешать переходу в нужную фазу сна и обеспечить пробуждение в свежем состоянии.

Булгакова также призвала избегать использования наушников, поскольку прямой звуковой поток в мозг может затруднить засыпание. Если вы хотите извлечь максимум пользы, практикуйте медитацию, делайте глубокие вдохи, расслабляйтесь под музыку или в тишине. Таким образом утром вы проснетесь бодрыми, здоровыми и полными энергии.

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