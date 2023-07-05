Американский лидер, кажется, начал сам сомневаться в том, что США — великая держава.

Американский президент Джо Байден снова потерялся на сцене после выступления с речью в честь Дня независимости США. После поздравительных слов он уже традиционно направился в противоположную от выхода сторону, а после не смог найти кому передать микрофон.

Joe Biden is forever lost pic.twitter.com/OcqYxdUZzX — ALX: us: (@alx) July 5, 2023

«Мы… мы Америка! Америка? Мы ведущая держава в мире. Да?» — обратился он неуверенно к толпе.

Байден перед очередным «сбоем в системе» успел пробормотать еще несколько фраз. Упомянул, что «вся планета» смотрит на Америку и что страна сегодня отмечает свой главный праздник. После все снова пошло не по плану.

«Кому отдать микрофон? Где все?» — растерялся 80-летний лидер.

Оговорки и странные выходки стали для Байдена обыденностью, их он совершает регулярно. Недавно он в очередной раз перепутал Украину с Ираком, и на полном серьезе заявил, что президент РФ Владимир Путин проигрывает в столкновения на иракских территориях. Толпа из раза в раз продолжает осмеивать возрастного политика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джо Байден живет в прошлом.