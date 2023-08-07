Юта: в госпитале нет разделения на артиста и поклонников

Выступления перед военными всегда большая эмоциональная нагрузка, когда перед тобой сидят люди, у которых болит и тело, и душа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev; 5-tv.ru
Юта хочет общаться с ранеными военнослужащими. Важность диалога певица эксклюзивно подметила в разговоре с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.
«Музыка, как мы все знаем, — это голос Бога, это искусство, которое лечит душу, но я пою песни, и это Слово. Слово лечит душу. И разговаривать надо», — убеждена Юта.
По мнению певицы, в госпитале нет разделения на «артиста» и «поклонников», поэтому и барьеры в общении стерты.
«В госпитале собираются люди, которые делают одно дело. И мне хочется быть предельно близкой к ним», — делится заслуженная артистка РФ.
По признанию певицы, подобные выступления даются ей тяжело, тем не менее, они ее также морально и наполняют. Как рассказывает Юта, после таких концертов собственные проблемы уходят на второй план и кажутся уже не столь значительными.
«Сидят люди, у которых все болит: тело болит, душа болит, так что свое „тяжело“ задвинь подальше и работай», — считает певица.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО.
- 7 авг
- ВС РФ захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан
- 7 авг
- Удар из миномета: как бойцы отряда «Барс-12» выбывают боевиков ВСУ из Белогоровки
- 7 авг
- Десант в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
- 7 авг
- На Западе предрекли скорое окончание контрнаступления ВСУ
- 6 авг
- В Нью-Йорке проходит митинг против поставок оружия Украине
- 6 авг
- Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков
- 6 авг
- Российские десантники показали кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ
- 6 авг
- В Забайкалье задержан один из напавших на участника спецоперации
- 6 авг
- Пушилин вручил звезды Героя ДНР экипажу танка «Алеша», разгромившего колонну ВСУ
- 6 авг
- Экс-морпех США предрек разгром ВСУ по итогам контрнаступления
Читайте также
78%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?