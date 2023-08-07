Юта: в госпитале нет разделения на артиста и поклонников

Юта хочет общаться с ранеными военнослужащими. Важность диалога певица эксклюзивно подметила в разговоре с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

«Музыка, как мы все знаем, — это голос Бога, это искусство, которое лечит душу, но я пою песни, и это Слово. Слово лечит душу. И разговаривать надо», — убеждена Юта.

По мнению певицы, в госпитале нет разделения на «артиста» и «поклонников», поэтому и барьеры в общении стерты.

«В госпитале собираются люди, которые делают одно дело. И мне хочется быть предельно близкой к ним», — делится заслуженная артистка РФ.

По признанию певицы, подобные выступления даются ей тяжело, тем не менее, они ее также морально и наполняют. Как рассказывает Юта, после таких концертов собственные проблемы уходят на второй план и кажутся уже не столь значительными.

«Сидят люди, у которых все болит: тело болит, душа болит, так что свое „тяжело“ задвинь подальше и работай», — считает певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО.