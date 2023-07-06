Полиция силой вытеснила протестующих с центрального шоссе Тель-Авива — видео

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 391 0

Протестующие перекрыли центральное шоссе Тель-Авива, полиция Израиля применила силу и водометы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

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Митингующие жгут костры и возводят баррикады.

На улицах Тель-Авива возобновились массовые выступления против судебной реформы. Сотрудникам полиции Израиля пришлось силой разгонять демонстрантов с центрального шоссе в Тель-Авиве.

Сообщается, что митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города: люди жгут костры и возводят баррикады.

На кадрах, снятых с места события, можно увидеть, как в людей въезжает автомобиль. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека.

Многие протестующие оказывали сопротивление, что привело к жестким задержаниям. Все это время против лежащих активистов использовался водомет.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет — это однопалатный представительный и законодательный орган Государства Израиль, являющийся его парламентом. Реформа подразумевает, что этот аппарат получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

Прежде сообщалось, что протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие. Они пришли с флагами Израиля и громкоговорителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тель-Авиве произошел теракт, исполнитель застрелен.

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