Можно ли загореть сильнее, если находиться рядом с водоемом?

Существует теория, согласно которой вода якобы может притягивать лучи солнца, обеспечивая тем самым плотный загар. Так ли это? Ответил врач.

Нахождение около воды не оказывает влияния на силу загара. Такое заявление сделал врач-терапевт Павел Раменский в интервью для NEWS.ru. Он опроверг все теории, связанные с этим распространенным мифом.

Многие считают, что при нахождении у воды или во время плавания на надувном матрасе, загар будет более интенсивным, однако это неправда. Вода не притягивает ультрафиолетовые лучи и не отражает их в большем объеме, поэтому риск обгорания на солнце при нахождении у воды такой же, как и на суше. Это было подтверждено научно.

Доктор также предупреждает, что признаками обгорания на солнце могут быть покраснение кожи, сильная боль, отек, тошнота и головокружение. Чтобы облегчить неприятные ощущения, рекомендуется использовать охлаждающий гель или лосьон с алоэ вера или пантенолом и наносить их на поврежденные участки тела.

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