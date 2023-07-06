Секс раз в год: как живут пары, у которых нет половой близости

Сколько раз в месяц нужно иметь близкие отношения с партнером? Что есть норма, а что — нет? На эти вопросы современная наука не может ответить однозначно. А все потому, что «настройки тела» сугубо индивидуальны. В интервью для портала «Страсти» психолог Ольга Сычева рассказала, как живут пары, у которых близость бывает раз в год, и можно ли считать это проблемой.

Норма или нет?

Для начала эксперт отметила, что недостаток секса далеко не всегда сигнализирует, что с отношениями что-то не так. Хотя для многих секс является достижением высшей степени интимности, возможностью разделить наслаждение на двоих. Есть пары, которые способны отказаться от секса без какого-либо ущерба. Бывают союзы, в которых прекратили заниматься сексом в принципе.

Такие пары становятся более уязвимы для изменений в физическом, эмоциональном и психологическом состоянии. Может чаще возникать злость, неверность, и в конечном счете это может привести к разрыву отношений.

Существует много причин для отказа от секса, одной из них является то, что задеты чувства одного из партнеров. Есть обида и оскорбление, один все время занят и не находит времени для общения. В то же время это может быть связано со здоровьем, культурой и личными предпочтениями.

«Нормально ли, если в паре нет секса? Да, если обоих партнеров устраивает такое положение вещей, если пары не занимаются сексом и обоих партнеров это не тяготит. Сексуальная близость может принимать множество форм и не ограничивается только генитальным контактом», — заявила Ольга Сычева.

Семейный союз и отношения двух людей, которые переживают периоды без секса, — не является чем-то необычным и уж тем более редким. А вот уровень счастья зависит от каждого отдельного случая.

Для многих пар отсутствие секса может затруднить сохранение отношений, и, если это тревожит и вызывает потерю близости, ситуацию необходимо прорабатывать. Самое главное — постараться осмыслить сложившуюся ситуацию, ведь иногда временное отсутствие секса не внезапная сложность, а логичное следствие происходящего ранее. Вот несколько советов от психолога, как вернуть половой акт в жизнь:

Важный разговор

Дайте партнеру время подготовиться и настроиться к разговору, объясните серьезность и решительность поговорить, даже если вам придется преодолевать неловкость. Важно быть максимально искренним, открытым, скрытость и недосказанность — неправильная стратегия для подобных разговоров и разрешения всей ситуации.

Меньше обвинений

Отсутствие секса в паре — это своего рода несогласованный договор, принятый обеими сторонами. Не старайтесь обвинять себя и партнера, не надо искать того, кто виноват, необходимо решать и делать.

В чем причина

Редко бывает внезапная потеря сексуального влечения без какой-то на то особой причины, в основном всегда она есть.

Новые ресурсы

Возможность пересмотреть отношение к себе и партнеру, проявить заботу, внимание, помощь и поддержку.

Терпение и только терпение

Бывает, что достаточно сменить оральные контрацептивы, которые недостаточно хорошо работают на ваше либидо, или начать ощущать новые эмоции, заняться перераспределением обязанностей в ваших отношениях.

Где стабильность?

Мнение о том, что в свободных отношениях секса больше чем в супружеских парах, это ложь. И да, сексуальная активность зависит даже от времени года: повышается летом и понижается зимой. Если у партнеров нет на данный момент секса, это не говорит, что его не будет совсем. Человек не является машиной, и в жизни происходит масса влияющих факторов на близость.

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