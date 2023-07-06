Завершать отношения всегда тяжело, ведь вы многое вложили в совместную жизнь. Между тем, решение разойтись может зреть в одном из партнеров годами, вызывая мучительное чувство неопределенности. Сжечь мосты или все-таки попытаться сохранить брак − вопрос непростой, на который рано или поздно придется ответить. Что делать в ситуации, когда «устали, но развода не хотим», в интервью «Страстям» рассказала психолог Ольги Романив.

Три причины для развода

По мнению специалиста, существует только три реальные причины, при наличии которых можно «сжигать мосты».

Во-первых, когда кто-то в паре реально полюбил другого человека. Имеется ввиду не одноразовая или многоразовая измена для получения адреналина, а реально большое и светлое чувство.

Во-вторых, когда речь идет о зависимости кого-то в паре (игромании, алкоголизме, наркомании) при условии, что близкий человек отказывается бороться с пагубными страстями.

В-третьих, когда имеет место физическое или моральное насилие, то есть, вы подвергаетесь абьюзу.

Другие методы

Сейчас стало модным «брать паузу» в отношениях, когда пара не разводится, а разъезжается на время и проверяет свои чувства. Иногда такой метод срабатывает, но чаще неожиданная свобода оказывается слишком соблазнительной, особенно для мужчин, и из данной затеи не выходит ничего хорошего.

«Что же делать, когда „устали жить вместе, но разводиться не хотим“? Все зависит от конкретной ситуации, происходящей в паре», — отмечает Романив.

О чувствах и ожиданиях

Если вы «устали» из-за постоянных ссор и конфликтов — поговорите друг с другом по душам. Это большой шаг к налаживанию отношений! Причем не надо требовать от другого человека, чтобы он поменялся, потому что в семейных проблемах виноваты всегда оба.

Задавайте себе вопросы

Иногда в паре случаются кризисы: после рождения ребенка, в результате наступления сложных испытаний для семьи или когда кто-то достигает определенного возраста. Подобные моменты могут либо укрепить союз, либо разрушить его. Чтобы не устать от затянувшейся сложной ситуации, задавайте себе вопросы: «в чем конкретно я вижу проблемы?», «как я могу найти выход?», «что я ожидаю от партнера?». Ответы помогут определиться, временная ли это ловушка и стоит ли бороться за брак.

Снимите маску идеальности

Пора осознать, что партнер является обычным человеком, который будет разбрасывать носки по комнате, проявлять свое природное упрямство и вести себя так же, как и до брака. Просто раньше вы идеализировали любимую половинку, но в процессе семейной жизни стали понимать, что это не милые особенности, а раздражающие привычки. Придется признать, что других людей невозможно изменить, а потом смириться и позволить себе жить дальше, стараясь искать в партнере хорошее.

Нередко пары находят выход, обратившись за профессиональной психологической помощью, ведь часто супругам не хватает экспертного и независимого мнения со стороны, чтобы увидеть реальные проблемы в браке и проработать их, заключила специалист.

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