«Не следим»: в Кремле прокомментировали местонахождение Пригожина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Песков заявил, что в Кремле не следят за перемещением Пригожина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Прежде стало известно, что основателя ЧВК «Вагнер» нет в Белоруссии.

Российские власти не следят за перемещением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Пригожина сейчас нет на территории республики. Он якобы находится в Санкт-Петербурге.

Между Песков также отреагировал на возможную встречу Владимира Путина и президента Белоруссии.

«Путин и Лукашенко часто общаются, мы не все афишируем. Встреча произойдет, точной даты нет», — сказал представитель Кремля.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией. Позднее вел переговоры с Пригожиным Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пребывание группы «Вагнер» в Ростове-на-Дону во время военного мятежа обернулось ущербом для местной дорожно-транспортной отрасли в размере около 92,5 миллиона рублей.

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
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