«Не следим»: в Кремле прокомментировали местонахождение Пригожина

Прежде стало известно, что основателя ЧВК «Вагнер» нет в Белоруссии.

Российские власти не следят за перемещением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Пригожина сейчас нет на территории республики. Он якобы находится в Санкт-Петербурге.

Между Песков также отреагировал на возможную встречу Владимира Путина и президента Белоруссии.

«Путин и Лукашенко часто общаются, мы не все афишируем. Встреча произойдет, точной даты нет», — сказал представитель Кремля.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией. Позднее вел переговоры с Пригожиным Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пребывание группы «Вагнер» в Ростове-на-Дону во время военного мятежа обернулось ущербом для местной дорожно-транспортной отрасли в размере около 92,5 миллиона рублей.