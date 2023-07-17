Шантаж, угрозы или передислокация? Что теперь будет делать ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

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ЧВК «Вагнер» в Белоруссии работают в качестве инструкторов с местной теробороной

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Возможно, ответ кроется в методах работы руководителя организации — любителя, как выяснилось, в ходе обысков, бутафории, переодевания и театральности.

Военное телевидение Белоруссии показало первые кадры с бойцами «Вагнера», которые начали работать в качестве инструкторов с местной теробороной. Передислокация бойцов военной кампании из России в Белоруссию стала одним из пунктов соглашения, которым завершились сложные переговоры после неудачного мятежа 24 июня.

Перед пересечением границы эти отряды сдают тяжелое вооружение Министерству обороны, завершается опись имущества, и она, в общем-то, заставляет много чему удивиться — прежде всего тому, сколько этого оружия было у кампании.

Тысячи единиц техники, включая новейшие танки Т-90 и системы ПВО, а боеприпасов к ним — десятки тысяч. При этом, еще недавно мы слышали истеричные уверения со стороны руководства кампании, что снарядов — нет, что подразделение — на голодном пайке, а тут склады, забитые этими самыми снарядами. Зачем создавался неприкосновенный запас? Вопрос открытый.

Возможно, ответ кроется в методах работы руководителя организации — любителя, как выяснилось, в ходе обысков, бутафории, переодевания и театральности. Ловить рыбу, как известно, лучше в мутной воде, а еще лучше, это уже ноу-хау от миллиардера Евгения Пригожина, если муть создана своими руками.

Правда и ложь в словах и поступках авторитетного бизнесмена меняются местами в зависимости от того, что выгодно ему лично в данный конкретный момент. Заявленные цели при этом редко совпадают с истинными намерениями, и так было на протяжении всей карьеры.

Мы изучили насыщенную биографию коммерсанта — от первого срока за воровство, когда обнесли квартиру знакомой, до одного из последних громких бизнес-инцидентов — в Сирии похитили работавшего на Пригожина нефтяника. Расследование провел корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

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