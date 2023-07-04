Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 549 0

Оперативные мероприятия проходили 24 июня — после попытки мятежа, который инициировал основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Евгению Пригожину, являющемуся основателем ЧВК «Вагнер», вернули изъятый в ходе обысков денежные средства в размере 10 миллиардов рублей, а также технику. Об этом сообщил источник 78.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Шойгу впервые отреагировал на попытку мятежа ЧВК «Вагнер»

Президент Владимир Путин позже заявил, что военные и силовики, которые встали на пути мятежников, фактически не допустили гражданской войны. А в память о погибших летчиках президент объявил минуту молчания во время выступления на Соборной площади Кремля.

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