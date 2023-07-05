Появились кадры обысков в особняке и офисе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

В распоряжении «Известий» появились кадры обысков у основателя ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.

На фотографиях оказалось много интересного: целый арсенал оружия, поддельные паспорта, валюта различного номинала, слитки золота, коллекция париков и многое другое.

Опубликованы и фотографии из особняка Пригожина: на них можно разглядеть собственную вертолетную площадку, бассейн, сауна, тренажерный зал и даже медицинский кабинет.

Обыски были проведены силовиками в рамках тогда еще возбужденного дела о попытке вооруженного мятежа.