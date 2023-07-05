Появились кадры обысков в особняке и офисе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

В рамках обысков у Пригожина было обнаружено многое, а сейчас обнаруженные находки были преданы огласке.
Фото, видео: Известия
В распоряжении «Известий» появились кадры обысков у основателя ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.
На фотографиях оказалось много интересного: целый арсенал оружия, поддельные паспорта, валюта различного номинала, слитки золота, коллекция париков и многое другое.
Опубликованы и фотографии из особняка Пригожина: на них можно разглядеть собственную вертолетную площадку, бассейн, сауна, тренажерный зал и даже медицинский кабинет.
Обыски были проведены силовиками в рамках тогда еще возбужденного дела о попытке вооруженного мятежа.
- 4 июл
- Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей
- 3 июл
- Стало известно, какой ущерб нанесла ЧВК «Вагнер» Ростову-на-Дону
- 3 июл
- Грузинская оппозиция планировала напасть на Сочи во время мятежа ЧВК «Вагнер»
- 3 июл
- Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»
- 2 июл
- Истинные причины и цели попытки мятежа 24 июня: как российские силовики победили
- 30 июн
- Пригожин объявил о ликвидации медиа-холдинга «Патриот»
- 30 июн
- Лавров: Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой
- 29 июн
- В Ростове-на-Дону изъяли оружие и военную технику ЧВК «Вагнер»
- 29 июн
- В обнаруженном микроавтобусе Пригожина в Петербурге был схрон с наличными деньгами
- 29 июн
- Песков переадресовал вопросы о местонахождении Суровикина в Минобороны
Читайте также
57%
0.79 98.41
0.67
Нашли ошибку?