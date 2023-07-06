«Компания российская»: Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин
Лукашенко: Пригожина сейчас на территории Белоруссии нет
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Белорусский лидер напомнил, что «Вагнер» — организация, созданная в России.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в настоящее время не находится на территории Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.
«Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере», — уточнил белорусский лидер.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией. Позднее вел переговоры с Пригожиным Лукашенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 миллиардов рублей.
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