Ловят даже по ночам: борьба с браконьерами в Дагестане вышла на новый уровень

Размер предотвращенного ущерба составил более 70 миллионов рублей.

В Дагестане на борьбу с браконьерами привлекли росгвардейцев и пограничников. Оперативные мероприятия проходили даже по ночам.

В итоге с марта по июнь в акватории Каспийского моря у нарушителей было изъято более 40 единиц плавсредств и свыше 1,5 тысячи метров рыболовных сетей.

Еще живой улов, добытый незаконно, вернули в естественную среду. Размер предотвращенного ущерба составил более 70 миллионов рублей.