«Была глупенькая, тупенькая»: почему Настю Крайнову убрали из «Фабрики звезд»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 243 0

Настя Крайнова убеждена, что дольше была бы участницей «Фабрики звезд», если бы на проекте усмирила свой характер

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Артистка считает, что на проекте ей надо было вести себя гибче.

Настя Крайнова убеждена, что дольше была бы участницей «Фабрики звезд», если бы на проекте усмирила свой характер. Об ошибках прошлого певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По признанию артистки, если бы она могла вернуться во времена «Фабрики звезд», то добавила бы себе хитрости.

«Я была такая глупенькая, тупенькая. Мне хотелось просто учиться. Я немножко по-другому представляла шоу-бизнес на тот момент. И там надо было быть хитрее, более гибче», — считает певица.

Артистка убеждена, что именно ее пылкий нрав помешал ей остаться подольше на музыкальном реалити-шоу. Крайнова признается, что у нее нередко возникали конфликты с продюсерами проекта, она могла даже отказаться от репертуара, который ей предлагали исполнить.

«Я начала дерзить продюсеру, поэтому получилось все так», — объясняет певица.

Тем не менее, по словам артистки, у нее остались теплые отношения с участниками проекта. Она периодически общается с солисткой группы «Тутси» Ириной Ортман, Никитой Малининым, Полиной Гагариной и другими.

Ранее 5-tv.ru писал, как блогеры высказались о деятельности интернет-коучей.

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«Была глупенькая, тупенькая»: почему Настю Крайнову убрали из «Фабрики звезд»

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