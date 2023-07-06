Патрушев: военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 59 0

«Коллективный Запад» понимает, что находится в патовом положении. Между тем, продолжает нагнетать ситуацию.

Патрушев: военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливают военные угрозы для России», — подчеркнул он.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия начала государственные испытания модернизированного ракетоносца Ту-160М.

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