Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан РФ

О введении дополнительных мер сообщили также в МИД страны.
Фото: © РИА Новости / Игорь Петров
Финское правительство приняло решение сохранить бессрочное ограничение в отношении россиян, которые хотят въехать на территорию страны. Ограничение на выдачу виз также будет сохраняться, следует из опубликованного на сайте кабинета министров Финляндии решения.
В тексте отмечается, что решение было принципиальным и ограничения будут сохраняться в «целях обеспечения международных отношений Финляндии». В правительстве страны добавили, что меры были приняты для того, чтобы сократить количество несущественных поездок граждан РФ в Финляндию.
Кроме того, ожидается, что ограничения помогут избавиться от транзитных перевозок из РФ через финские территории и другие государства Шенгенской зоны. Кроме того, будет сокращено количество получаемых россиянами виз.
В МИД страны также сообщили о принятии мер для ужесточения въезда в страну некоторым категориям россиян, среди которых есть поступающие в вузы, предприниматели и владельцы недвижимости.
Ранее 5-tv.ru писал, что РФ отзывает свое согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Петербурге.
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