Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 58 0

О введении дополнительных мер сообщили также в МИД страны.

Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан РФ

Фото: © РИА Новости / Игорь Петров

Читайте нас в: Дзен Новости

Финское правительство приняло решение сохранить бессрочное ограничение в отношении россиян, которые хотят въехать на территорию страны. Ограничение на выдачу виз также будет сохраняться, следует из опубликованного на сайте кабинета министров Финляндии решения.

В тексте отмечается, что решение было принципиальным и ограничения будут сохраняться в «целях обеспечения международных отношений Финляндии». В правительстве страны добавили, что меры были приняты для того, чтобы сократить количество несущественных поездок граждан РФ в Финляндию.

Кроме того, ожидается, что ограничения помогут избавиться от транзитных перевозок из РФ через финские территории и другие государства Шенгенской зоны. Кроме того, будет сокращено количество получаемых россиянами виз.

В МИД страны также сообщили о принятии мер для ужесточения въезда в страну некоторым категориям россиян, среди которых есть поступающие в вузы, предприниматели и владельцы недвижимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ отзывает свое согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Петербурге.

+26° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.34
0.79 98.41
0.67
Деньги потекут рекой: какие 5 знаков зодиака получат финансовый успех в и...

Последние новости

18:11
«Когда женщина пытается согнуть врага, появляется протест»: почему Пашу бил окна
18:08
Боевик из банды Басаева получил тюремный срок за нападение на военных
18:03
Холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону
17:59
Брат Павла Баршака отреагировал на слухи об избиении актера в Москве
17:48
Еще шаг к эскалации: США решили поставить Киеву кассетные боеприпасы
17:45
Экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Борьба за Крым далека от завершения: о крымскотатарских пособниках Украины
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео