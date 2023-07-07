«Терпеть не могла школу»: у Анжелики Агурбаш 13 троек в аттестате

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 47 0

Анжелика Агурбаш убеждена, что некоторые учителя компенсируют свои комплексы за счет детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певица убеждена, что некоторые педагоги ставят оценки, опираясь не на знания ребенка, а лишь на субъективное отношение к нему.

У Анжелики Агурбаш 13 троек в аттестате. О нелюбви к школьному времени певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По признанию Анжелики Агурбаш, в старших классах она была жуткой прогульщицей, потому что готовилась к поступлению в театрально-художественный институт. Из-за равнодушного отношения к предметам певице даже не хотели выдавать аттестат.

«Я была такой непокорной и своенравной девочкой. <…> У меня в аттестате за 11-й класс было 13 троек. Я терпеть не могла школу. Я не могла дождаться, когда наступит тот счастливый день, когда я проснусь и мне больше никогда не надо будет идти в школу», — делится артистка.

Тем не менее, певица с теплом и трепетом вспоминает свою первую школьную учительницу, преподавательниц по физике и истории, которые не только заложили базу знаний, но и научили культуре общения. Однако, по мнению артистки, не все педагоги действительно заботятся об учениках, многие, наоборот, самоутверждаются за счет детей, компенсируя свои комплексы.

«Я очень не любила таких учителей, которые меня ужимали в моих правах человеческих», — делится Агурбаш.

Как рассказывает певица, ее младший сын, 19-летний Анастас, тоже сталкивается с буллингом со стороны педагогов, которые ставят оценки, опираясь не на знания ребенка, а лишь на субъективное отношение к нему.

Ранее 5-tv.ru писал, что в музыкальную карьеру Люси Чеботиной не верили ее учителя.

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