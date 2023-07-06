«Я превратилась в тень»: умер единственный сын звезды «Тихого Дона» Хитяевой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 264 0

Умер единственный сын Людмилы Хитяевой

«Я превратилась в тень»: умер единственный сын звезды «Тихого Дона» Хитяевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Актрисе в августе исполнится 93 года. Пережить для нее, как и для любого родителя, своего ребенка — настоящая трагедия! Но она пытается держаться и нашла для себя спасение.

В семье звезды «Тихого Дона» Людмилы Хитяевой случилась настоящая трагедия — в минувшую среду внезапно скончался единственный сын Павел Белокринкин. Мужчине было 69 лет. Незадолго до кончины он жаловался на неважное самочувствие.

Как рассказала Хитяева изданию KP.RU, у ее сына были проблемы с сердцем. Он долго проработал в Таиланде в российском посольстве. Потом занялся бизнесом, правда, не очень успешно. Да и жаркий климат очень выматывал мужчину. Как итог — надорванное здоровье. По приезду в Москву знаменитая мама определила его в реабилитационный центр. Там медики начали обследование пациента. Был создан консилиум. Однако врачи никак не могли понять, почему в его легких скапливается жидкость.

«3 июля он вернулся домой из этого центра, а 5 июля — умер. Я превратилась в тень. Трагедия, когда мать пережила своего ребенка. Меня спасает то, что я занимаюсь похоронами. Я заказала гроб, венки, цветы. Но возникла проблема с захоронением. Пока неизвестно, дадут мне разрешение похоронить сына на Преображенском кладбище в Москве или нет», — сообщила Хитяева.

Там же, в случае чего, Хитяева мечтает, чтобы и ее похоронили. Ведь там последнее пристанище нашли ее мама и папа. Она категорически против захоронения на Троекуровском кладбище, где обычно хоронят народных артистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что пошла Людмила Хитяева ради роли в «Тихом Доне».

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