Менингит опасен не только своим течением и высокой смертью, но и тяжелыми последствиями: глухота, судороги, нарушение умственного развития, паралич.

Среди побочных действий — в месте укола зуд, может быть однократный подъем температуры. Она переносится намного легче, чем другие вакцины.

Участившиеся в Екатеринбурге случаи заболевания менингитом, а в дальнейшем и смерти заставили многих изрядно понервничать. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о вакцинации от менингита, действительно ли она эффективна, кому положена и как часто необходимо проводить.

Так, в национальный календарь профилактических прививок вакцинация против менингита не входит. Ее делают только в случае угрозы массового заболевания с учетом, что выявлен очаг. Однако ее можно делать и добровольно. Обычно достаточно однократной вакцинации, но в связи с изменениями иммунитета может быть проведена и ревакцинация.

«Иммунитет — система нестабильная, что иногда приходится повторять. Повторная вакцинация имеет место быть. Если есть показания, ее делают по ОМС –это решает врач. Или если есть у человека какие-то сложности с иммунитетом, для профилактики делают вакцинацию», — пояснил специалист.

В России разработана отечественна вакцина, которая показала высокую эффективность и безопасность. Однако, как и любая другая прививка, имеет некоторые побочные действия. Они незначительны.

«В месте введения вакцины может быть зуд, боль, однократное поднятие температуры. Она переносится легче, чем остальные вакцины», — подытожил терапевт.

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