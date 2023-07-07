Размер льготного кредита по «сельской ипотеке» повышен до шести миллионов рублей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В России размер льготного кредита по «сельской ипотеке» увеличили с трех до шести миллионов рублей

Размер льготного кредита по «сельской ипотеке» повышен до шести миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Кроме того, деньги можно будет потратить и на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах.

Размер льготного кредита по «сельской ипотеке» увеличен до шести миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания с правительством.

«Возрастает размер льготного кредита с трех до шести миллионов рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм», — сказал он.

Он также добавил, что по ставке 3% годовых взяли кредит более 100 тысяч заемщиков. По новым правилам взять кредит можно будет и на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах. В быстром темпе станет создаваться востребованная гражданами инфраструктура. А также у россиян появится возможность использовать льготную ипотеку на постройку жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплексов.

«Принятое решение поможет людям в сельской местности быстрее обзавестись домом или квартирой и посодействует привлечению на эти территории большего количества специалистов разных областей, которые там необходимы», — подытожил премьер-министр.

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