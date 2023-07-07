Удар в спину: кто из персонажей должен был умереть в финале «Ворошиловского стрелка»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 223 0

В финале фильма Говорухина «Ворошиловский стрелок» должен был умереть полковник Пашутин

Удар в спину: кто из персонажей должен был умереть в финале «Ворошиловского стрелка»

Фото: Кадр из к/ф «Ворошиловский стрелок», реж. Станислав Говорухин , 1999 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Криминальная драма в 1999-м никого не оставила равнодушным, однако звезды фильма в их числе не оказалось.

Криминальная драма «Ворошиловский стрелок» о юной девушке, ставшей жертвой насильника, могла бы иметь совсем иной финал, если бы в последний момент режиссер Станислав Говорухин не изменил сценарий, который не устроил актера Александра Пороховщикова.

Как сообщило интернет-издание Глас. Ру, Пороховщиков, сыгравший полковника Пашутина — отца сына-преступника, спас наследника от наказания, получив ранение. По заявленному изначально сценарию он должен был умереть, но в последний момент консультанты картины изменили судьбу военного, оставив его в живых.

Такой исход не устроил Пороховщикова. По его мнению, герой должен поплатиться жизнью за совершенные им и сыном злодеяния. Но услышан он не был. Решение режиссера было непоколебимо. Именно оно и стало практически ударом в спину, поэтому артист даже не пришел на премьеру фильма. Ведь он ожидал совершенно другого финала картины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с легендарным особняком Александра Пороховщикова спустя 11 лет после его смерти.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.57
2.23 100.72
2.31
Горячая Земля июля тормозит дела: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16...

Последние новости

6:18
Это тоже знак: почему Эльвира Набиуллина отказалась от своих знаменитых брошей
6:00
Грозные российские боевые машины в действии: лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
Удар в спину: кто из персонажей должен был умереть в финале «Ворошиловского стрелка»
5:30
История длиной в 85 лет: Пятый канал отмечает юбилей вещания
5:12
США пообещали при отправке кассетных боеприпасов Киеву выбирать «более эффективные»
5:00
По зову сердца: раненый боец женился на невесте в военном госпитале Бурденко

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Борьба за Крым далека от завершения: о крымскотатарских пособниках Украины
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июля
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео