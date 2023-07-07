Мать сгоревшего заживо мальчика из Раменского назвала виновников трагедии: «Закрывают глаза!»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 53 0

Мама сгоревшего в сарае Альберта Умбетьярова из Подмосковья обвинила в трагедии муниципальные власти

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Почти два месяца назад 11-летнего школьника в постройке заперли местные подростки. Следом подсобка сгорела дотла вместе с ребенком.

Мама сгоревшего заживо мальчика из Раменского назвала главных виновников трагедии. Как известно, ЧП случилось 21 мая. В тот день несколько подростков решили устроить жестокие игры и заперли 11-летнего Альберта Умбетьярова заперли в деревянном сарае и даже забили дверь гвоздями. Из этого заточения ребенок выбраться так и не смог — постройка загорелась за секунды. К моменту вскрытия строения там уже обнаружили обуглившееся тело школьника.

Кристина, мама погибшего ребенка, уверена — не будь на месте трагедии гаражей и заброшенных построек, ничего бы, скорее всего, не произошло. Все эти строения, по ее словам, незаконно возведены на государственной земле. Надзора за ними — никакого.

«Кому-то захотелось иметь свой гаражик, свой сарайчик, куда захотелось положить хлам, соленья разместить, вот они и начали строить. Там же не один он был, там их сотни», — рассказала женщина в интервью 5-tv.ru.

Но не всех раменцев радовало соседство с такими постройками. Неравнодушные жители около шести лет призывали местные власти снести конструкции. Тогда же руководство ближайшего детского сада даже предлагало использовать земли под постройку детского садика и даже подготовило смету и другие документы, но в ответ не получили одобрения.

«Какие итоги мы хотим получить вообще? Чтобы все было по справедливости, по закону. Если люди занимают свои должности и не выполняют свои обязанности должным образом, на что-то закрывают глаза, потом происходят вот такие вещи», — отметила женщина в интервью 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru показывал страшные кадры с места гибели Альберта Умбетьярова.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.57
2.23 100.72
2.31
Горячая Земля июля тормозит дела: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16...

Последние новости

10:50
Младенец и двое взрослых погибли в аварии на трассе под Волгоградом
10:49
США обвинили Россию в «атаке» на дроны над Сирией: эти кадры реальны?
10:34
Компанию Mars проверят на финансирование ВСУ
10:27
Переполненные туристические автобусы «поцеловались» у остановки в Нью-Йорке. 80 человек с увечьями
10:21
«Еще никогда»: прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
10:11
В Бурятии нашли живыми двух из пяти пропавших туристов

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Борьба за Крым далека от завершения: о крымскотатарских пособниках Украины
Секс раз в год: как живут пары, у которых нет половой близости
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео