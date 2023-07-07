Мать сгоревшего заживо мальчика из Раменского назвала виновников трагедии: «Закрывают глаза!»

Почти два месяца назад 11-летнего школьника в постройке заперли местные подростки. Следом подсобка сгорела дотла вместе с ребенком.

Мама сгоревшего заживо мальчика из Раменского назвала главных виновников трагедии. Как известно, ЧП случилось 21 мая. В тот день несколько подростков решили устроить жестокие игры и заперли 11-летнего Альберта Умбетьярова заперли в деревянном сарае и даже забили дверь гвоздями. Из этого заточения ребенок выбраться так и не смог — постройка загорелась за секунды. К моменту вскрытия строения там уже обнаружили обуглившееся тело школьника.

Кристина, мама погибшего ребенка, уверена — не будь на месте трагедии гаражей и заброшенных построек, ничего бы, скорее всего, не произошло. Все эти строения, по ее словам, незаконно возведены на государственной земле. Надзора за ними — никакого.

«Кому-то захотелось иметь свой гаражик, свой сарайчик, куда захотелось положить хлам, соленья разместить, вот они и начали строить. Там же не один он был, там их сотни», — рассказала женщина в интервью 5-tv.ru.

Но не всех раменцев радовало соседство с такими постройками. Неравнодушные жители около шести лет призывали местные власти снести конструкции. Тогда же руководство ближайшего детского сада даже предлагало использовать земли под постройку детского садика и даже подготовило смету и другие документы, но в ответ не получили одобрения.

«Какие итоги мы хотим получить вообще? Чтобы все было по справедливости, по закону. Если люди занимают свои должности и не выполняют свои обязанности должным образом, на что-то закрывают глаза, потом происходят вот такие вещи», — отметила женщина в интервью 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru показывал страшные кадры с места гибели Альберта Умбетьярова.